В Воронеже водитель «БМВ» сбил 18-летнюю девушку, протаранил иномарку и скрылся

18-летняя девушка попала в больницу. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 25 февраля, в 1.40 во дворе дома № 4 на переулке Гвардейский случилось ДТП. Водитель «БМВ Х6» сбил 18-летнюю девушку, находившуюся на проезжей части. Потом «бумер» врезался в припаркованный «Митсубиси Галант». Водитель не стал оставаться на месте ДТП и скрылся. Сбитую девушку отвезли в больницу.

Через несколько часов инспекторы ГИБДД установили и задержали водителя. Им оказался 30-летний воронежец. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Напомним, 24 февраля в двух районах Воронежа водители сбили на «зебре» двух женщин. Обе попали в больницу.