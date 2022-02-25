В Воронеже водитель «Лады» сбил на «зебре» женщину

33-летнюю женщину отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 24 февраля, в 18.30 у дома № 2 по улице Маршака случилось ДТП. Водитель «Лады-211140», 38-летний воронежец, ехавший со стороны Домостроителей в направлении Героев Сибиряков, не затормозил перед «зеброй» со светофором. Итог – машина сбила 33-летнюю жительницу Воронежа, переходившую дорогу. Женщина попала в больницу.

Напомним, также 24 февраля в 13.52 у дома № 35 по улице Краснознаменная 24-летний воронежец, руливший «семеркой», сбил на «зебре» без светофора 37-летнюю женщину, ее госпитализировали.

- Всего 24 февраля в Воронежской области было 82 ДТП, из них 65 – в Воронеже, 15 – на дорогах в районах, 2 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы три человека. Задержаны и оштрафованы 15 пьяных водителей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.