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Происшествия24 февраля 2022 12:14

В Воронеже «семерка» сбила на «зебре» женщину

ДТП случилось на улице Краснознаменной
Юрий КОЗЛОВ
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Дорога после ДТП.

Дорога после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 24 февраля, в 13.52 часов у дома № 35 по улице Краснознаменная случилось ДТП. 24-летний воронежец, руливший «семеркой», ехал по улице Краснознаменной со стороны 20 лет Октября в направлении Матросова. На «зебре» без светофора он сбил 37-летнюю жительницу Воронежа, переходившую дорогу. Женщина получила травмы. Ее отвезли в больницу.

Полицейские проводят проверку обстоятельства ДТП. Стражи порядка, в частности, выясняют, почему водитель «семерки» не затормозил перед «зеброй» и не убедился, что никто не переходит дорогу.