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Общество25 февраля 2022 8:01

В одном из приграничных районов Воронежской области возобновили занятия в школах

Речь идет о Кантемировском, в Россошанском «дистант» продолжат
Юрий КОЗЛОВ
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В семи школах Кантемировского района дети снова вернулись за парты.

В семи школах Кантемировского района дети снова вернулись за парты.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В пятницу, 25 февраля, ученики семи школ Кантемировского района вернулись за парты после одного дня «дистанта», введенного из-за военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента образования.

По-прежнему находятся на дистанционном обучении дети 25 школ Россошанского района. Там решили пока на очный формат их не переводить.

С Луганской народной республикой граничит Богучарский район. Но там и 24 февраля решили на «удаленку» школьников не отправлять.

Напомним, что недалеко от села Урыв-Покровска Острогожского района Воронежской области 24 февраля упал военный самолет Ан-26, экипаж погиб. По официальной версии, причина авиакатастрофы – отказ техники. А в соседней Белгородской области в результате прямых попаданий снарядов в Белгородском и Ровеньском районам двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.