В Воронежской области разбился военный самолет Ан-26: погиб экипаж

Ан-26. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 24 февраля, самолет Ан-26 потерпел крушение недалеко от села Урыв-Покровка в Острогожском районе. Информацию, полученную от ряда очевидцев, подтвердили в Западном военном округе. Там сообщили, что экипаж погиб. Также стало известно, что самолет перевозил военное имущество.

Известна предварительная причина аварии – отказ техники. Среди местных жителей жертв, нет и разрушений строений возле места катастрофы.

Для расследования обстоятельств крушения самолета создана комиссия Военно-космических Сил Минобороны России. Специалисты должны выяснить причины роковых неполадок самолета.

Напомним, днем 24 февраля в Министерстве обороны России сообщили об аварии штурмовика Су-25 ВКС России. Места ЧП не объявляли. По данным Минобороны, летчик катапультировался, остался жив и вернулся в свою войсковую часть.Предварительная причина ЧП – ошибка техники пилотирования.

Справка «КП»

Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Разработан в ОКБ имени О. К. Антонова. Самый многочисленный самолет своего класса. Грузоподъемность - 5500 кг. Максимальная скорость - 540 км/ч.