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Общество24 февраля 2022 14:49

Власти проконтролируют запас продуктов в Россошанском районе Воронежской области

Муниципалитет находится на границе с ЛНР
Евгения ФРОЛОВА
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Власти Россошанского района уточнили, что проконтролируют запас товаров первой необходимости в магазинах муниципального образования. Торговые сети должны полностью обеспечивать местных жителей предметами первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации 24 февраля по итогам заседания комиссии по ЧС.

Также там рассказали, что ссе системы жизнеобеспечения района работают в штатном режиме. При этом утром стало известно, что школы в Россошанском и Кантемировском районах временно перешли на дистанционку. Родителей также попросили по возможности не приводить детей в детские сады.

Кроме того, чуть позже крупное предприятие Россоши – «Минудобрения» перевело сотрудников на удаленку в условиях ЧС.