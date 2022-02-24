Власти проконтролируют запас продуктов в Россошанском районе Воронежской области

Власти Россошанского района уточнили, что проконтролируют запас товаров первой необходимости в магазинах муниципального образования. Торговые сети должны полностью обеспечивать местных жителей предметами первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации 24 февраля по итогам заседания комиссии по ЧС.

Также там рассказали, что ссе системы жизнеобеспечения района работают в штатном режиме. При этом утром стало известно, что школы в Россошанском и Кантемировском районах временно перешли на дистанционку. Родителей также попросили по возможности не приводить детей в детские сады.

Кроме того, чуть позже крупное предприятие Россоши – «Минудобрения» перевело сотрудников на удаленку в условиях ЧС.