Химкомбинат в Воронежской области перевел сотрудников на удаленку из-за военной операции на Донбассе

Россошанский комбинат минудобений 24 февраля сообщил работникам о переводе на удаленную работу в связи с проведением военной операции на Донбассе. Исключение составят те категории работников, от которых зависит жизнеобеспечение предприятия - директора, главные специалисты, начальники цехов и работников, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств. Всех остальных в четверг вывезли двумя служебными автобусами.

В удаленном режиме предприятие будет работать вплоть до 28 февраля, уточнили в администрации.