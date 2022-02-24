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Политика24 февраля 2022 13:26

Химкомбинат в Воронежской области перевел сотрудников на удаленку из-за военной операции на Донбассе

На предприятии остались только незаменимые
Ирина КАЗАНИНА
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Россошанский комбинат минудобений 24 февраля сообщил работникам о переводе на удаленную работу в связи с проведением военной операции на Донбассе. Исключение составят те категории работников, от которых зависит жизнеобеспечение предприятия - директора, главные специалисты, начальники цехов и работников, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств. Всех остальных в четверг вывезли двумя служебными автобусами.

В удаленном режиме предприятие будет работать вплоть до 28 февраля, уточнили в администрации.