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Общество24 февраля 2022 13:56

В Воронежской области с 25 февраля увеличат цену за проезд по трассе «Дон»

Она вырастет на 6 – 6,9 процентов
Юрий КОЗЛОВ
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Цену за проед по трассе "Дон" увеличат уже 25 февраля.

Цену за проед по трассе "Дон" увеличат уже 25 февраля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 25 февраля на трассе «Дон» увеличатся тарифы на проезд. Об этом сообщили в государственной компании «Автодор». Стоимость проезда по платным участкам трассы «Дон» от Москвы до Краснодара вырастет на 6-6,9%. Например, путь по 915 километру дороги для владельцев легкового транспорта увеличится на 145-160 рублей. Можно предположить, что и цена проезда по Воронежской области увеличится примерно на ту же сумму.

Поднятие цен в «Автодоре» объяснили ежегодной индексацией платы за проезд, ее собираются привести с учетом инфляции на уровень 2021 года.

Напомним, после окончания благоустройства дороги в обход села Лосево и города Павловска в этом месте увеличился платный участок трассы «Дон». Он стал длиннее на 26 километров. Ранее плату брали за проезд с 633 по 715 км. А теперь – до 741 километра.