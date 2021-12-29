В Воронежской области платный участок трассы «Дон» стал длиннее

На трассе "Дон" теперь придется платить и за проезд с 715 по 741 км. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После окончания благоустройства дороги в обход села Лосево и города Павловска в этом месте увеличился платный участок трассы «Дон». Он стал длиннее на 26 километров. Ранее плату брали за проезд с 633 по 715 км. А теперь – до 741 километра.

В ГК «Автодор» сообщили, что с 29 октября для легкового транзитного транспорта проезд будет стоить 330 рублей с понедельника по четверг и 370 рублей – с пятницы по воскресенье и в праздники.

Для тех, кто ездит из Воронежа в Павловск и обратно и пользуется транспондером T-pass, условия проезда не изменились.