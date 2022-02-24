На Нововоронежской АЭС приняты дополнительные меры безопасности

Фото Ольги Мартыновой

В настоящее время приняты дополнительные меры по усилению защиты и обеспечению безопасной работы Нововоронежской АЭС.

Энергоблоки № 4, 5, 6 и 7 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС