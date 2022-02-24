Воронежский «Факел» выиграл у ФК «СКА Ростов-на-Дону»

Один из голов на счету Максима Максимова. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» победил ФК «СКА Ростов-на-Дону» в очередном контрольном матче на сборе в Сочи. Счет 2:0 в пользу воронежской команды. Голы на счету двух нападающих – Максима Максимова и Андрея Разборова. Пока это все, что известно об этой игре. Все матчи в Сочи засекречены, видеотрансляции не ведутся. Напомним, 23 февраля «Факел» выиграл у клуба второй лиги «Динамо-Брянск» - 3:2.

Впереди у воронежского клуба финальный этап подготовки к возобновлению игр в ФНЛ. 6 марта «Факел» сыграет с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Клуб из Татарстана занимает 13 место с 33 очками. «Факел» занимает второе место с 49 очками.