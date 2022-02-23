Воронежский «Факел» победил «Динамо-Брянск»

Неманья Пейчинович (слева) забил гол "Динамо-Брянск" уже на первой минуте. Фото: с сайта ФК "Факел"

Игра против команды второй лиги «Динамо-Брянск», как и все контрольные матчи «Факела» на сборе с Сочи, была засекречена. Видеотрансляцию не вели. Сообщили только авторов голов «Факела». На первой минуте открыл счет Неманья Пейчинович, на 59-й второй гол забил Андрей Разборов, а победный третий на счету Хызыра Аппаева на 65-й. Брянцы отличились дважды. Итог - 3:2.

Об этой игре кратко рассказал главный тренер «Факела» Олег Василенко:

– Огорчает, что пропустили два мяча, хотя соперник за матч нанес лишь три удара. В первом случае не сработала подстраховка, второй мяч пропустили после удара со штрафного. Но это рабочие моменты, мы исправим это. В остальном доволен самоотдачей и тем, как мы в этой вязкой игре вскрывали оборону соперника. Ребята – молодцы.

24 февраля «Факел» сыграет с еще одной командой второй лиги – ФК «СКА» (Ростов-на-Дону). Матч начнется в 12.00, видеотрансляции опять не будет.

Ну а уже 6 марта «Факел» проведет первый после зимнего перерыва матч в ФНЛ. В Воронеже наша команда встретится с ФК «КамАЗ» из Набережных Челнов. Команда из Татарстана сейчас занимает 13 место с 33 очками. «Факел» идет вторым. У воронежской команды 49 очков.