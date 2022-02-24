Воронежцам рассказали, как получить деньги за отмененные рейсы

Фото пресс-службы воронежского аэропорта

Воронежцам рассказали о порядке возврата денег за билеты на авиарейсы, которые отменили из-за ситуации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта имени Петра I в четверг, 24 февраля.

В воздушной гавани уточнили, что пассажиры по вопросам переоформления авиабилетов или возврата денежных средств могут обратиться в справочные авиакомпаний там, где их приобретали.

Также Авиационные власти России настоятельно рекомендовали пассажирам ближайших рейсов воздержаться от приезда в аэропорт.

На данный момент через Воронеж отменены несколько рейсов. Они должны были следовать по маршрутам:

Шереметьево - Воронеж - Шереметьево (авиакомпания «Россия»);

Домодедово – Воронеж - Домодедово (авиакомпания S7 Airlines);

Краснодар – Воронеж – Краснодар (авиакомпания «Азимут»);

Санкт-Петербург - Воронеж - Санкт-Петербург (авиакомпания "Победа")»

Минеральные воды - Воронеж - Минеральные воды (авиакомпания "Азимут").

Официальная информация о временном ограничении полётов опубликована на сайте Росавиации.

Напомним, утром Росавиация закрыла небо Воронежской области для гражданских самолетов.до 2 марта.