Воронежцам рассказали, как получить деньги за отмененные рейсы

Фото пресс-службы воронежского аэропорта
Воронежцам рассказали о порядке возврата денег за билеты на авиарейсы, которые отменили из-за ситуации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта имени Петра I в четверг, 24 февраля.
В воздушной гавани уточнили, что пассажиры по вопросам переоформления авиабилетов или возврата денежных средств могут обратиться в справочные авиакомпаний там, где их приобретали.
Также Авиационные власти России настоятельно рекомендовали пассажирам ближайших рейсов воздержаться от приезда в аэропорт.
На данный момент через Воронеж отменены несколько рейсов. Они должны были следовать по маршрутам:
Шереметьево - Воронеж - Шереметьево (авиакомпания «Россия»);
Домодедово – Воронеж - Домодедово (авиакомпания S7 Airlines);
Краснодар – Воронеж – Краснодар (авиакомпания «Азимут»);
Санкт-Петербург - Воронеж - Санкт-Петербург (авиакомпания "Победа")»
Минеральные воды - Воронеж - Минеральные воды (авиакомпания "Азимут").
Официальная информация о временном ограничении полётов опубликована на сайте Росавиации.
Напомним, утром Росавиация закрыла небо Воронежской области для гражданских самолетов.до 2 марта.