В Воронеже ремонт гимназии им. Никитина обойдется в 56,3 млн рублей

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже приступили к поиску подрядчика для выборочного капремонта гимназии имени И.С. Никитина. Здание находится на Московском проспекте, 38. Стоимость работ оценили в более чем 56,3 млн рублей. Информация сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, победителю торгов предстоит хорошо поработать. В школе надо заменить окна и двери, положить новый линолеум и плитку, установить металлические ограждения и отбойники. Помимо внутренней отделки также отремонтировать фасад здания, заменить крышу и инженерные коммуникации.

Напомним, гимназия трехэтажная, с цокольным этажом. Здание 1962 года постройки. Капитальный ремонт фасадов никогда не проводился, текущий ремонт во внутренних помещениях осуществлялся поэтажно с 2006-го по 2019-ый. Общая площадь здания составляет 4 489 кв. м. Срок выполнения работ – с 1 июня по 30 ноября 2022 года.

Как ранее сообщали в мэрии Воронежа, в городе в 2022 году проведут большой ремонт школ.