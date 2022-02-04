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Общество4 февраля 2022 6:00

В Воронеже гимназию имени Никитина отремонтируют за 63 миллиона рублей

Для еще нескольких школ будут разрабатывать проекты капремонта за 12,2 миллиона
Олег КУЗНЕЦОВ
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Гимназия имени Никитина скоро преобразится.

Гимназия имени Никитина скоро преобразится.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронежской области обновят 11 школ, включенных в государственную программу «Развития образования». Об этом стало известно на встрече депутата Госдумы Евгения Ревенко, председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова и мэра Воронежа Вадима Кстенина.

В число 11 школ вошла и такая известная в Воронеже, как гимназия имени Никитина. Это образовательное учреждение было построено 60 лет назад, и нуждается в модернизации. На капремонт гимназии направят 63 миллиона рублей. Во всех классах поставят новую мебель, сделают широкополосный интернет с возможностью цифрового телевидения.

Кроме того, из муниципального бюджета выделены 12,2 млн. руб. на разработку проектно-сметной документации для других общеобразовательных учреждений.

– Мы проектируем капитальный ремонт еще восьми школ, аналогично гимназии имени Никитина, - рассказал Вадим Кстенин - В первом полугодии примем решение о выделении дополнительных денег на разработку такой документации, а к концу этого года должны иметь около 20 готовых проектов с государственными экспертизами.

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