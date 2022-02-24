В Воронежской области продолжают работу школы и детские сады в новых условиях

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В четверг, 24 февраля, в Воронежской области продолжили работу детские сады и школы. Пока никакой информации об их закрытии нет в связи с ситуацией на Украине.

Между тем у соседей, в Белгородской области во всех районах, которые граничат с Украиной, отменили занятия в школах и детских садах. Решение принял местный губернатор.

– Я надеюсь, все взрослое население с пониманием отнесется к этому решению. И по всей остальной области посещение детских садов и школ на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно. Но школы и детские сады будут работать, отметил Вячеслав Гладков.

Также коллеги сообщают, что с 6 часов утра жители Белгорода сообщают в социальных сетях о громких взрывах, разносящихся по всему городу.

Напомним, сегодня утром небо над Воронежской областью закрыли для гражданских самолетов. Ограничения продлятся до 2 марта.