В Воронеже продают историческое здание на улице Кольцовской

В Воронеже выставили на продажу двухэтажное историческое здание, построенное еще в 1900 году. Оно располагается на улице Кольцовской, рядом с «Винзаводом». Владельцы просят за него 120 млн рублей. Сообщение появилось на популярном сайте объявлений.

Ранее в здании располагалась контора винного склада ликеро-водочного завода и гостиница. Сейчас перед фасадом благоустроенный сквер. А рядом – «Винзавод», ресторан Коптильня, бизнес-центры и административные здания.

Ранее в Воронеже выставили на продажу базу отдыха «Сосновый бор». Она находится в пригороде на берегу реки Усманка. Как отмечает автор объявления, за 250 млн рублей продается 25 гектаров земли, расположенной рядом с берегом реки.