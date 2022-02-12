Воронежскую базу отдыха «Сосновый бор» продают за 250 млн рублей

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В Воронеже выставили на продажу базу отдыха «Сосновый бор». Она находится в пригороде на берегу реки Усманка. Соответствующее сообщение появилось на одном из сайтов объявлений. Разместили его 1 февраля.

Как отмечает автор объявления, за 250 млн рублей продается 25 гектаров земли, расположенной рядом с берегом реки. Среди преимуществ объекта он называет красоту и экологичность места, а также близость от трассы М4 «Дон».

И даже говорит о перспективах развития, как например, строительство бассейна, ресторана на 150 мест и новых гостевых домов.

Напомним, ранее в Воронеже выставили на продажу ресторан «Маршак». Владельцы за него хотят 11 млн рублей.