Руководитель театра из Санкт-Петербурга проведет бесплатную лекцию в Воронеже

фото дирекции Платоновского фестиваля Фото: Предоставлено

Руководитель театра «Странствующие куклы Господина Пэжо» из Санкт-Петербурга Анна Шишкина (Матушка Медоуз) проведет в Воронеже лекцию «Культура европейского уличного театра ХХ века» в воскресенье, 27 февраля. Об этом сообщили в дирекции Платоновского фестиваля искусств.

Лекция станет первым событием лаборатории уличного театра. Посетить ее бесплатно могут все желающие. Правда, для этого необходима предварительная регистрация – количество мест ограничено. Мероприятие пройдет в Доме молодежи (проспект Революции,32) в 13.00.

- Сейчас в России ренессанс уличных театров: появляется все больше команд, которые ищут новые форматы. Но в этом поиске не стоит забывать об опыте предыдущих поколений, - пояснили в дирекции фестиваля. - Матушка Медоуз познакомит участников лекции с самыми интересными западно-европейскими уличными театрами, расскажет о новаторствах и необычных формах существования, а также поделится своим опытом: у театра «Странствующие куклы Господина Пэжо» 20-летний стаж гастролей по европейским уличным фестивалям.

Напомним, дирекция фестиваля объявила о создании в Воронеже уличного театра 13 февраля. Наставником участников и постановщиком их первого спектакля выступит театра «Странствующие куклы Господина Пэжо». Премьера спектакля запланирована на июнь этого года.