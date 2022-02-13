Уличный театр в Воронеже создадут при наставничестве труппы из Санкт-Петербурга

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже начали работу по созданию труппы уличного театра. Лабораторию организовала дирекция Платоновского фестиваля. Именно Платоновфест познакомил воронежцев с искусством уличного театра, начав с 2014 года регулярно проводить парад уличных театров и приглашая труппы не только из нашей страны, но и из-за рубежа. В этом году Платоновфест решил посвятить спецпроект рождению уличного театра в Воронеже, ведь до этого момента это искусство в нашем городе было в зачаточном состоянии.

- С радостью сообщаем, что наставниками участников и постановщиками их первого спектакля выступит театр из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы Господина Пэжо», - сообщили новости в дирекции форума искусств. - Премьера первого спектакля воронежского уличного театра пройдет в июне на Платоновском фестивале.

«Странствующие куклы господина Пэжо» - театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады, старейший уличный театр России - основан в 1993 году. Это уникальный уличный коллектив, стиль которого восходит к традициям эпохи Барокко и Ренессанса, Венецианского карнавала. Буффонада актеров во время спектакля подчас приобретает гротескный характер. Актеры играют в масках в специфической, созданной многолетней работой манере. Спектакли адресованы самой широкой аудитории и играются без слов.

Компания участвовала во многих фестивалях России, Европы и Азии. Коллектив - лауреат премий Международного театрального фестиваля «100, 1000, 1000000 Историй» в Бухаресте, обладатель первого приза Первоапрельского фестиваля Narrenes dager в Норвегии, приза на Международном театральном фестивале Zamojskie Lato Teatralne в Польше и других наград.

«Странствующие куклы господина Пэжо» дважды принимали участие в уличном параде Платоновфеста - в 2015 и 2016 годах, а также театр давал в Воронеже уличные представления со спектаклями «Миньона» и «Последний бастион».