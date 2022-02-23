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Общество23 февраля 2022 12:56

В Воронежскую область вернутся ночные морозы

Температура опустится до -10 градусов
Мария Щербакова
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В Воронежскую область вернутся морозы. Температура опустится до -10 уже ночью в четверг, 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального гидрометцентра.

Днем в регионе будет плюсовая температура – 6 градусов. Осадков не будет. Ожидается густой туман и гололедица. В Воронеже днем максимально ожидают 4 градуса тепла. Ночью похолодает до 5-7 градусов мороза.

Напомним, ранее о похолодании заявил глава регионального гидрометцентра Александр Сушков. По его словам, это связано с действием циклона «Антония», центр которого сейчас находится в районе Санкт-Петербурга.