В Воронеже циклон «Антония» испортит погоду на День защитника Отечества

24 и 25 февраля синоптики обещают в Воронежской области солнечные дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже изменится погода. Аномальное для февраля тепло сменится небольшим похолоданием.

- Связано это с действием циклона «Антония», центр которого сейчас находится в районе Санкт-Петербурга, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – 23 февраля под его воздействием ночью пройдет дождь. Потом наш регион окажется в тылу циклона. И придут морозные ночи и дни с небольшим «плюсом». Примерно такая погода продлится ориентировочно до 3 марта. Это не означает, что не вернутся сильные морозы. Например, 10 марта 2021 года ночью было -18 градусов. И это не удивительно. Напомню еще раз, что март в Воронежской области – фактически зимний месяц.

В ночь на среду, 23 февраля, вместо южного подует юго-западный ветер. Начнется мелкий дождь при +2 градусах. Днем ветер сменится на западный. При пасмурной погоде потеплеет до +4.

В четверг, 24 февраля, ночью луна периодически будет пробиваться сквозь облака. Похолодает до -4. Днем из-за туч будет выглядывать солнце. Столбик термометра поднимется до +2.

В ночь на пятницу, 25 февраля, снова луна будет то выходить из-за туч, то скрываться в них. Температура опустится до -5. Днем снова то солнце, то облака. При этом потеплеет до +1.

В субботу, 26 февраля, подует северо-восточный ветер. Он погоду не сильно изменит. Снова ночью луна будет то видна, то ее будут скрывать тучи. Снова обещают -5 градусов. Днем пойдет снег с дождем при температуре +1.