В Воронежской области жертвами ковида стали еще 14 человек

Днем ранее умерло 20 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области из-за коронавируса за сутки умерли 14 человек. В общей сложности с начала пандемии число погибших составило 7 515. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в среду, 23 февраля.

Днем ранее количество умерших было большим – сообщили о смерти 20 пациентов. При этом растет число зараженных, которым требуется госпитализация. Если 20 и 21 февраля в больницы положили 127 и 218 человек соответственно, то 22 и 23 – 364 и 420.