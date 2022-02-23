В Воронежской области ковид выявили у 3,4 тыс. человек

Госпитализировали за сутки 420 воронежцев Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронежской области за сутки коронавирус выявили еще у 3 437 человек. В общей сложности с начала пандемии заболело 313 880. Госпитализировали за сутки 420 воронежцев. При этом справились с ковидом 2 214 человек. Такие данные представил федеральный штаб по борьбе с инфекцией в среду, 23 февраля.

Всего несколько суток назад в регионе каждый день фиксировали более 5 тыс. новых случаев заражения. После того, как статистика начала снижаться, губернатор Александр Гусев заявил, что рассматривает возможность отмены QR-кодов в ближайшие недели. Но это произойдет только в том случае, если положительная динамика сохранится.