В Воронеже маршрутка №37А врезалась в иномарку

В Воронеже произошло очередное ДТП с участием маршрутного автобуса. На Московском проспекте 41-летний водитель «ГАЗели» (маршрут №37А) столкнулся с автомобилем «Киа Соул». Авария произошла у дома 78 примерно в 17.25 во вторник, 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как отметили в ведомстве, водитель маршрутки ехал от улицы 45 Стрелковой Дивизии в сторону Хользунова. Он не выбрал безопасный интервал дистанции и врезался в попутный автомобиль. В результате пострадала 20-летняя девушка – пассажир иномарки. Ее отвезли в медицинское учреждение.

Отметим, за несколько часов до этого на Московском проспекте у остановки «Политехнический институт» столкнулись маршрутный «ПАЗ» № 105 и троллейбус № 7. Пострадала 16-летняя девушка, ехавшая в автобусе. Ее отвезли в больницу.