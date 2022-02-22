В Воронеже автобус врезался в троллейбус: пострадала 16-летняя девушка

У автобуса во время столкновения разбилось стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 22 февраля, в 14.10 у дома № 9 «А» по Московскому проспекту у остановки «Политехнический институт» случилась авария. Столкнулись маршрутный «ПАЗ» № 105, которым управлял 39-летний воронежец врезался в троллейбус № 7, которым рулил 49-летний житель столицы Черноземья. «Рогатый» в это время стоял на остановке. Автобус ехал от улицы Лидии Рябцевой в направлении Электросигнальной.

- 16-летняя девушка, ехавшая в автобусе, получила травму. Ее отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Спереди повреждений у автобуса и троллейбуса не видно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.