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Происшествия22 февраля 2022 13:24

В Воронеже автобус врезался в троллейбус: пострадала 16-летняя девушка

Авария случилась на Московском проспекте
Юрий КОЗЛОВ
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У автобуса во время столкновения разбилось стекло.

У автобуса во время столкновения разбилось стекло.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 22 февраля, в 14.10 у дома № 9 «А» по Московскому проспекту у остановки «Политехнический институт» случилась авария. Столкнулись маршрутный «ПАЗ» № 105, которым управлял 39-летний воронежец врезался в троллейбус № 7, которым рулил 49-летний житель столицы Черноземья. «Рогатый» в это время стоял на остановке. Автобус ехал от улицы Лидии Рябцевой в направлении Электросигнальной.

- 16-летняя девушка, ехавшая в автобусе, получила травму. Ее отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Спереди повреждений у автобуса и троллейбуса не видно.

Спереди повреждений у автобуса и троллейбуса не видно.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.