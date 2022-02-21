Среди беженцев из Донбасса есть тяжело больные коронавирусом

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежские медики после обследования беженцев из ЛНР и ДНР, выявили единичные случаи заражения коронавирусом. Переселенцев, которые легко или средне переносят COVID-19, изолировали. Об этом 21 января, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Там отметили, что есть и те, у кого заболевание проходит тяжело. Их срочно госпитализировали в ковидные стационары.

В пунктах временного размещения медики осматривают всех пребывающих людей. Особое внимание – больным с хроническими заболеваниями.

– Необходимую медицинскую помощь эвакуированные могут получить в медорганизации, закрепленной за их ПВР, – подчеркнули в облздраве. Адреса и телефоны медицинских организаций, отвечающих за помощь беженцам в тех или иных районах, размещены на официальном сайте департамента.

Напомним, сегодня днем власти региона сообщили о 3,3 тысячах прибывших жителей Новороссии, из них 1,5 тысячи – несовершеннолетние. Большинство переселенцев, 3,2 тысячи, воспользовалось временным жильем, остальные поехали к родственникам и знакомым.