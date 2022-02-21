Воронежские власти рассказали, когда беженцы Донбасса получат по 10 тысяч рублей

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Губернатор Александр Гусев рассказал, когда беженцы из Донецка и Луганска, прибывшие в Воронежскую область, получат выплаты по 10 тысяч рублей. Глава региона отметил, что федеральные деньги ожидаются в ближайшие пару дней. Его слова передал телеграм-канал облправительства.

Александр Гусев пояснил, что финансовым вопросом занимается Ростовская область.

– Особенность механизма федеральной финансовой поддержки в том, что деньги идут через Ростовскую область. Так как через этот регион идет поток людей из Донбасса. Рассчитываем, что те, кто прибыл именно к нам, начнут получать положенные выплаты по 1о тысяч рублей в течение пары дней, – сказал губернатор.

Напомним, в Воронежскую область уже приехали 3,3 тысячи человек, из них 1,5 детей. В пунктах временного размещения находятся 3,2 тысячи, остальные разъехались по родственникам и знакомым.

Первый поезд с беженцами встречали в Воронеже около девяти утра 20 февраля. 910 человек, из них 358 детей, разместили в детских лагерях «Голубой экран», «Кировец», в санатории имени Горького и в других пунктах временного размещения. Второй поезд прибыл в 13.30 в тот же день. На нем приехали 976 человек, из них 113 - воспитанники детских домов и интернатов. Их отвезли в 14 пунктов временного размещения в районы региона. В связи с этим на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации.