В центре Воронежа закрылось кафе

Кафе «Дружба» по адресу: улице Фридриха Энгельса, 60А прекратило работать. На сайте объявлений «Авито» появилась информация, что его помещение площадью 182 квадратных метров сдают в аренду. За нее предлагают платить 145 600 рублей в месяц.

Ранее зимой 2022 года закрылисьбар BarDuck, пять кофеен, ресторан в центре Воронежа «На Чердаке». В феврале выставили на продажу три кофейни: Perffetto в кинотеатре «Юность», «Эклерную» на Плехановской, 1 и «Оживи с кофе» на Кардашова, 1. А также ресторан авторской кухни «Маршак». Еще раньше была закрыта сеть ресторанов «Итальянский дворик».

Причина закрытия у всех одна – ковидные ограничения, не позволяющие рассчитывать на прежнее количество посетителей. А арендную плату, которая в центре Воронежа особенно велика, никто снижать не собирается.