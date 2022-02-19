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Спорт19 февраля 2022 17:49

Воронежский «Факел» победил «Динамо-Минск»

Наша команда выиграла оба матча 19 февраля
Юрий КОЗЛОВ
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Матч с минчанами прошел в упорной борьбе, завершившейся победой "Факела",

Матч с минчанами прошел в упорной борьбе, завершившейся победой "Факела",

Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» победил и во втором контрольном матче в субботу, 19 февраля. На этот раз перед напором воронежской команды не устоял клуб белорусской элитной лиги – ФК «Динамо-Минск».

Игра получилась упорной, видеотрансляции по просьбе минчан не было. Известны только авторы голов «Факела». Первый забил на седьмой минуте Максим Максимов, а победный второй на счету Акбашева. Роман огорчил вратаря белорусского клуба на 61-й.

Напомним, в первом матче «Динамо» футболисты «Факела» оказались сильнее молодежной команды ФК «Сочи-М» - 3:1 (взрослый клуб, напомним, идет в числе лидеров в российской Премьер-лиге).