Воронежский «Факел» победил «Динамо-Минск»

Матч с минчанами прошел в упорной борьбе, завершившейся победой "Факела", Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» победил и во втором контрольном матче в субботу, 19 февраля. На этот раз перед напором воронежской команды не устоял клуб белорусской элитной лиги – ФК «Динамо-Минск».

Игра получилась упорной, видеотрансляции по просьбе минчан не было. Известны только авторы голов «Факела». Первый забил на седьмой минуте Максим Максимов, а победный второй на счету Акбашева. Роман огорчил вратаря белорусского клуба на 61-й.

Напомним, в первом матче «Динамо» футболисты «Факела» оказались сильнее молодежной команды ФК «Сочи-М» - 3:1 (взрослый клуб, напомним, идет в числе лидеров в российской Премьер-лиге).