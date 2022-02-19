Воронежский «Факел» победил «молодежку» ФК «Сочи»

Михаил Смирнов (справа) забил третий гол "Факела" в матче с ФК "Сочи-М". Фото: с сайта ФК "Факел"

Завершился первый из двух контрольных матчей «Факела» на сборе в Сочи. Утром в субботу, 19 февраля, наша команда померялась силою с «молодежкой» местного клуба Премьер-лиги ФК «Сочи».

По договоренности с соперниками на сборе в городе-курорте не ведут видеотрансляцию матча. Все максимально засекречено, так как рестарт чемпионата уже совсем близко.

В пресс-службе «Факела» о матче сообщили только самые важные факты. А именно: второй гол за нашу команду забил известный нападающий Владимир Дядюн, перешедший в воронежский клуб зимой (первый был на турецком сборе против казахского ФК «Атырау»). Он открыл счет голам «Факела» в этом матче на 12 минуте, реализовав пенальти. А на 38 минуте отличился наш вратарь Сергей Ещенко. Юный голкипер отразил 11-метровый.

Судьба встречи решилась в самом ее конце. На 79 минуте второй гол «Факела» забил Алихан Шаваев, а на 82-й успех нашей команды закрепил точный удар защитника Михаила Смирнова. Судя по авторам забитых мячей, состав у «Факела» был либо дублирующий, либо смешанный. Итог – 3:1 в пользу воронежской команды.

Вечером 19 февраля «Факел» сыграет с занимающим третье место в элитной лиге белорусского футбола ФК «Динамо-Минск». И в этом матче, скорее всего, главный тренер нашего клуба Олег Василенко выпустит основной состав. Игра начнется в 17.00.

Напомним, 6 марта «Факел» проведет первый матч первенства ФНЛ после зимней паузы. Соперник – «КамАЗ» из Набережных Челнов. Клуб из Татарстана занимает 13 место с 33 очками. «Факел», напомним, идет вторым с 49 очками.