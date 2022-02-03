Появилось видео лучших моментов матча воронежского «Факела» с ФК «Атырау»

Только что Владимир Дядюн забил далеко не самый лучший гол в своей карьере. Фото: кадр с видео

На сайте «Факела» появилось видео самых опасных моментов контрольного матча воронежской команды с казахским клубом «Атырау». Из них можно сделать вывод, что игра была равной. Середняк элитной лиги Казахстана создал острых моментов никак не меньше, чем «Факел».

Матч был интересен тем, что открыл счет своим голам за воронежскую команду известный нападающий Владимир Дядюн, имеющий опыт выступления в еврокубках. Впрочем, в его голе стоит отметить начало комбинации, когда партнер по команде классно убрал на замахе казахского футболиста, в итоге приземлившегося на «пятую точку». А сам удар Дядюну, откровенно говоря, не удался. Но мяч, поскакав от одной ноги вратаря «Атырау» к другой, все же нашел путь в сетку.

Ну и надо отметить, что защита «Факела» откровенно прозевала аж двух игроков «Атырау» в конце первого тайма при подаче углового. Один из них заставил вратаря Городового отбить мяч перед собой, а второй послал его фактически уже в пустые ворота. Очевидно, что главному тренеру «Факела» Олегу Василенко надо поработать над соблюдением игровой дисциплины при «стандартах».

Напомним, 3 февраля «Факел» проведет странный контрольный матч с ФК «Форте» из Таганрога – клубом из ФНЛ-2. Из-за ужасной погоды он продлится менее 90 минут.