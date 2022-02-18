Из воронежского «Факела» ушел вратарь

Данила Ермаков продолжит карьеру в другом клубе. Фото: с сайта ФК "Факел"

Вратарь Данила Ермаков покинул расположение «Факела» на очередном сборе. Контракт с ним расторгнули по обоюдному согласию сторон, сообщили в пресс-службе клуба.

23-летний голкипер провел в «Факеле» 2,5 года. При этом не было периода, когда он бы считался основным. В основном, Данила Ермаков играл в Кубке и лишь изредка в чемпионате. При этом он вроде не стеснялся выходить в поле довольно часто, но в технике игры ногами у него катастрофические изъяны. По крайней мере три раза он либо промахивался мимо мяча, либо выбивал его прямо с соперника. Один из таких ляпов обернулся для «Факела» вылетом из Кубка в матче с командой Премьер-лиги «Нижним Новгородом». Ермакова удалили (хотя и ошибочно, как потом признали), а с назначенного штрафного гости забили единственный гол в игре.

Очевидно, что Ермакову требуется перезагрузить карьеру. Чего ему в клубе и пожелали сделать.

Кстати, другие вратари «Факела» – Алексей Городовой, Сергей Ещенко и Дмитрий Кортнев – пока на сборах большей частью показывают себя с самой лучшей стороны.