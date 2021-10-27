Воронежский «Факел» выбили из Кубка собственные вратари

Как ни старался Руслан Акбашев, но переломить ход игры после ляпов своих вратарей он не смог. Фото: с сайта ФК "Факел"

В матче с «Нижним Новгородом» «Факел» начал довольно робко. И уже в дебюте игры Кирилл Косарев вышел на свидание с вратарем Данилой Ермаковым, но пробил мимо. Вскоре Илья Берковский, не встретив сопротивления, с убойной позиции перед штрафной тоже промахнулся. Как оказалось позже, он просто пристреливался.

На 36 минуте нечто непонятное сотворил вратарь Ермаков. Вместо того, чтобы выбить мяч в аут, он неловко махнул мимо него. Судья не обратил внимание на то, что нашего вратаря толкнул Косарев, но углядел у Данилы игру рукой за пределами штрафной, а, значит, фол последней надежды. Ермакова удалили. Ему на смену вышел Александр Саутин. И тут же начудил. Как медведь-шатун перед ударом Берковского зачем-то ходил туда-сюда. В итоге не среагировал на далеко не самый мощный и точный удар – 0:1.

Во втором тайме «Факел» пытался изменить ход встречи, но, имея на одного игрока меньше, команде Премьер-лиге забить гол на заказ трудно. Вышедший на замену Андрей Разборов, правда, вышел один на один, но вместо того, чтобы перекинуть своего тезку вратаря Андрея Синицына, так пробросил себе мяч на ход, что упустил его за пределы поля. Больше шансов сравнять счет внимательная защита «Нижнего Новгорода» «Факелу» не предоставила. В этом году кубковые баталии для воронежской команды завершены.

Впереди 31 октября матч чемпионата на выезде с московским «Велесом», занимающим восьмое место с 27 очками. «Факел», напомним, четвертый с 36-ю.