Известная гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, как в детстве была в плену под Воронежем

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Шокирующую историю о воронежском плене рассказала в интервью Ирине Шихман известная гимнастка Ляйсан Утяшева (его опубликовали 17 февраля на канале «А поговорить?» на YouTube). Супруга Павла Воли призналась, что в детстве стала жертвой похищения. Девочку обманом привезли из Волгограда в Воронеж ради шантажа ее отца-бизнесмена. Вместо постоянного водителя за Ляйсан однажды приехал чужой мужчина, объяснив, что прежний шофер заболел, но он «довезет ее к папе». Если очень далеко, за город.

- Я подумала, видимо, поэтому папа так поздно возвращается и в плохом настроении. Я у него ни разу не была в офисе, мне можно было что угодно рассказывать, - призналась звезда. - В итоге привозят меня в деревню, там встречает меня хорошая женщина - а это аул какой-то. Сказали: подождешь здесь папу. Меня там никто не обижал, но папа так и не пришел. В итоге у меня уважительно попросили обрезать мою косичку, чтобы он быстрее приехал. Я поплакала, мне дали гречки…

Девочке удалось сбежать: пожилая женщина взглядом указала ей на окно, и Ляйсан быстро сориентировалась.

- Благодаря гимнастике, мне удалось вылезти в форточку и спрыгнуть. Голосовала на трассе автостопом. Попался хороший водитель фуры: пожалел мерзнущую девчонку. Когда я назвала адрес, куда меня везти, он не понял, где такая улица. Оказалось, я была под Воронежем вместо Волгограда.

Напомним, сейчас в Воронеже обсуждают шокирующий случай с рабством в Новоусманском районе: якобы в одном из сел насильно держали мать с двумя детьми из Бурятии. Женщину заставляли работать дояркой и принуждали сожительствовать с одним из работников, а детей спаивали пивом. Правоохранители разбираются в обстоятельствах этой запутанной истории.