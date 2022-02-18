Воронежцев предупредили о сильном ветре на выходных

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

МЧС предупредило воронежцев о неблагоприятных погодных условиях в субботу и воскресенье. Местами в районах области ожидается сильный ветер. Об этом рассказали спасатели со ссылкой на доклад воронежского гидрометцентра.

Итак, непогода начнется с 6 часов 19 февраля и продлится до 18 часов 20 февраля. Местами по Воронежской области и областном центре ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

Спасатели также обратились к гражданам и попросили их быть внимательными и осторожными.

Что же касается погоды в целом, то температуру на выходных обещают плюсовую, но с дождем и мокрым снегом. А в воскресенье даже до +7.