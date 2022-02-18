В выходные в Воронежской области потеплеет до + 7 градусов

По данным воронежского Гидрометцентра в выходные в регионе сохранится потепление под влиянием юго-западного циклона.

Так, в ночь на субботу, 19 февраля, в районах области пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться от – 4 до + 1 градуса. В Воронеже обещают нулевую отметку на градуснике. И тоже осадки в виде дождя или снега.

Днем воздух прогреется до +1 - +6 и + 2 - +4 в областном центре. Местами обещают дожди, которые плавно перетекут в воскресенье, 20 февраля.

По области ожидается от – 2 до + 3, а в Воронеже +1 – +3.

Днем воздух в Воронежской области прогреется до + 7 градусов, а в Воронеже до + 5. Будет ветрено.