Следователи начали проверку по поводу травмирования жительницы Воронежа снежной глыбой

Воронежские следователи начали доследственную проверку после того, как с крыши многоэтажки Карла Либкнехта сошел тяжелый пласт снега. Он свалился прямо на идущую 23-летнюю девушку. Это случилось в четверг, 17 февраля, у дома № 55. Пострадавшую доставили в больницу по скорой.

Как пояснили в следственном управлении СКР по региону, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также будут приняты объяснения у пострадавшей, опрошены очевидцы и представителей местной УК. Чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью девушке назначат судмедэкспертизу.

– В ходе проверочных мероприятий будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение наледи, в том числе качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега. По результатам доследственной проверки будет принято решение, – пояснили в СКР.

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