В Воронежцы сообщили о залитом водой переходе у мехзавода

Скриншот видео

Воронежцы, идущие утром на работу, возмутились, что в недавно отремонтированном подземном переходе у мехзавода на улице Ворошилова, талая вода течет прямо с потолка. Очевидцы поделились фото и видео потопа в группе «Мой и твой Воронеж» в пятницу, 18 февраля.

На кадрах видно, как вода льет с потолка. Лужу на полу заблаговременно отгородили, но пешеходы обходят это место, что называется, «по стеночке».

В комментариях воронежцы обсуждают «низкое качество работ», поскольку переход недавно отремонтировали.

Напомним, его открыли в 20 числах декабря. Подрядчик отремонтировал систему электроснабжения, стены, полы, лестницы, сделал гидроизоляцию. Однако в ходе работ обнаружили четыре бесхозные асбестоцементные полые трубы, которые проходят над переходом и идут от одного колодца до другого. Специалисты говорили, что при дожде и снеге они могут заполнятся водой и через них сочиться в переход. Но их собирались загерметизировать.

Между тем, в мэрии Воронежа заверили: протечка никак не связана с ремонтом. И трубы, что обещали, герметизировали.

– Протечка воды в подземный переход никак не связана с работами по его ремонту, которые проводились в прошлом году. Ранее при впервые выявленной аналогичной проблеме была проведена герметизация каналов коммуникаций связи, проходящих между дорожным полотном и переходом. Ранним утром состоялся комиссионный осмотр, в ходе которого было установлено, что протекание происходит из-за затопления талыми водами смотрового колодца инженерных коммуникаций (сетей связи), расположенного на проезжей части улицы Ворошилова (у механического завода). Собственник колодца установлен, в настоящее время он уже провел работы по откачке из него воды, начаты работы по герметизации непосредственно смотрового колодца сетей связи для того, чтобы не допустить попадания воды в переход, – рассказали в пресс-службе мэрии.