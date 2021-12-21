В Воронеже подземный переход у мехзавода открыли для пешеходов

Подземный переход на Ворошилова явно "посвежел". Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже завершили ремонт подземного пешеходного перехода на улице Ворошилова у механического завода. По нему сейчас могут проходить люди. Об этом сообщили в управлении информации мэрии.

В подземном переходе отремонтировали систему электроснабжения, стены, полы, лестницы, сделали гидроизоляцию. Однако в ходе работ подрядчик обнаружил четыре бесхозные асбестоцементные трубы. Они проходят над переходом и идут от одного колодца до другого. По этим трубам, как считают специалисты, когда-то шли кабели связи. Сейчас ничего там нет. Это просто полые трубы, которые при дожде и снеге заполняются водой, которая просачивается через них в переход.

Поскольку трубы бесхозные и были обнаружены только в ходе ремонта, в рамках заключенного контракта эту проблему устранить было невозможно. Сейчас специалисты рассматривают варианты технических решений по их герметизации.

Напомним, подземный переход закрыли 13 ноября, когда ход ремонта уже не позволял пропускать по нему людей. Его обещали открыть до конца года, что и произошло.