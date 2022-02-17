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Общество17 февраля 2022 7:28

В Воронеже за 25 миллионов продают квартиру с видом на Адмиралтейскую площадь и водохранилище

Ее площадь составляет 222 «квадрата»
Олег КУЗНЕЦОВ
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С террасы открывается красивый вид. Фото: Авито.

С террасы открывается красивый вид. Фото: Авито.

Фото: другой источник.

В Воронеже на сайте бесплатных объявлений «Авито» разместили информацию о продаже двухуровневой четырехкомнатной квартиры в доме № 29Б по улице Таранченко. Она расположена на последнем, 11 этаже. Оттуда можно выйти на террасу, где открывается красивый вид на Адмиралтейскую площадь и водохранилище (запахи, надеемся, туда не доходят). Площадь квартиры – 222 квадратных метра, из них жилая – 128. Внутри есть камин и сауна.

Напомним, ранее на продажу выставляли японскую пагоду с фруктовым садом на закрытой территории в Советском районе. За нее предлагали выложить 20 миллионов рублей.