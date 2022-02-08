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Общество8 февраля 2022 10:57

В Воронеже продают японскую пагоду за 20 миллионов рублей

Здание расположено в Советском районе
Олег КУЗНЕЦОВ
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Маленький уголок Японии в Воронеже оценивают в 20 миллионов рублей.

Маленький уголок Японии в Воронеже оценивают в 20 миллионов рублей.

Фото: с сайта ЦИАН.

Дом с необычным для Воронежа архитектурным решением продают в Советском районе за 20 миллионов рублей. Фактически по стилю это японская пагода. Объявление о продаже появилось на сайте недвижимости «Циан».

Пагода площадью 540 квадратных метров расположена в Советском районе по адресу: улица Промышленная, 14 на закрытой территории. Расположение выгодное – центр Воронежа не так уж далеко.

На первом этаже располагается комната с большими комнатами. Винтовая лестница оттуда идет вниз – на цокольный этаж. Наверху находится мансарда площадью 150 «квадратов».

На фасаде пагоды выделяются колонны и декоративные элементы с освещением. Вокруг дома – фруктовый сад, есть ли там символ Японии – сакура – не сообщают. Двор огорожен кованым забором. Оборудовано место для стоянки десяти машин.