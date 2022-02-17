Стала известна главная тема международного онлайн-тренинга Cyber Polygon

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Международный онлайн-тренинг Cyber Polygon 2022 пройдёт 8 июля и будет посвящён цифровой устойчивости в эпоху облаков. Ежегодный тренинг, организованный Сбером и дочерней компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола, пройдёт в 2022 году уже в четвёртый раз.

Мероприятие будет состоять из трёх параллельных треков: онлайн-конференции с участием первых лиц глобальных организаций; технического тренинга по кибербезопасности для корпоративных команд, а также экспертного трека, где выступят ведущие специалисты по практической кибербезопасности.

Спикеры со всего мира обсудят, как компаниям обеспечивать непрерывность бизнес-процессов и безопасно развиваться в эпоху облаков. В числе экспертов — лидеры частного и государственного секторов со всего мира, а также представители международных организаций.

В ходе технического тренинга участники отработают действия команды реагирования при целенаправленной атаке на гибридную облачную инфраструктуру корпорации.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Организации по всему миру ощущают острую нехватку компетентных экспертов по кибербезопасности, а глобальный кадровый дефицитв этом направлении достигает нескольких миллионов профильных специалистов. При этом киберпреступники регулярно проводят всё более сложные атаки, и задача существующих специалистов не успевать за ними, а действовать на опережение, постоянно развивая свои навыки. Мы понимаем, насколько важно делиться навыками и знаниями, повышая общий уровень квалификаций специалистов по всему миру, — для этого мы и создали Cyber Polygon, где профессионалы этой сферы могут обмениваться опытом и знаниями уже четвёртый год».

Дмитрий Самарцев, директор BI.ZONE:

«В прошлом году ажиотаж вокруг тренинга был настолько велик, что мы приняли к участию лишь пятую часть желающих организаций. В этом году мы расширяем инфраструктуру тренинга, чтобы в нём могло поучаствовать как можно больше компаний. Традиционно тренинг будет бесплатным, а его целью остаётся укрепление кибербезопасности на всех уровнях».

Крейг Джонс, директор Интерпола по расследованию киберпреступлений:

«Интерпол поддерживает Cyber Polygon с момента запуска инициативы в 2019 году. Это партнёрство отвечает целям глобальной стратегии Интерпола в сфере борьбы с киберпреступностью, в рамках которой мы сотрудничаем со 195 странами. Уверен, что Cyber Polygon поможет всем нам развить гибкость и скорость реагирования на новые угрозы в эпоху облаков».

Александр Климбург, глава Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума:

«Cyber Polygon повышает осведомлённость организаций о кибератаках в разных секторах по всему миру. С каждым годом число и география участников тренинга стремительно растут, что говорит о глобальной потребности в подобных инициативах. Организаторы учитывают изменения в ландшафте угроз, продумывая все более сложные и масштабные задания, и мы с нетерпением ждём следующего мероприятия».