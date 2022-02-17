В Воронеже на пожаре на складе погиб мужчина

Пожар на складе потушили через 49 минут после сообщения о нем. Мужчину, находившегося внутри, спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 16 февраля, около 21.30 в Коминтерновском районе загорелся одноэтажный склад по адресу: улица 45 Стрелковой Дивизии, 261в.

- О пожаре нам сообщили в 21.38. На место ЧП выезжали 16 наших сотрудников на семи машинах. Огонь потушили в 22.27, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – В помещении 8х6м повреждены огнем мебель, стены на площади 30 кв.м. Внутри горевшего склада обнаружили труп 59-летнего мужчины. Причину его смерти и пожара выясняют.

В тот же день около десяти утра трагически закончился пожар в Павловском районе. Там в селе Михайловка на улице Зои Космодемьянской загорелся сарай.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 9.58. На место возгорания выезжали семь наших специалистов на двух машинах. Пожар ликвидировали в 10.25. К тому времени надворная постройка 3х6м сгорела полностью. На пепелище обнаружили тело 77-летнего мужчины. Причину его гибели и пожара выясняют.

Напомним, в ночь на 16 февраля на улице Совхозной в Левобережном районе выгорела трехкомнатная квартира, на пожаре погиб 65-летний мужчина.

При пожаре или другом ЧП наберите номера вызова экстренных служб «112» или «101», либо телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно.