В Воронеже выгорела трехкомнатная квартира: погиб мужчина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 16 февраля огнеборцы выезжали тушить пожар в Левобережном районе Воронежа.

- Сообщение о возгорании в многоэтажке на Совхозной поступило на пульт дежурного в 4.30. Огонь тушили четыре пожарных машины, его ликвидировали в 5.07. В результате пожара выгорела трехкомнатная квартира, нашли труп 65-летнего мужчины. Эксперты выясняют причины возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При пожаре или другом ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.