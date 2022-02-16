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Происшествия16 февраля 2022 16:42

Заподозренного в мошенничестве зампреда воронежской Гордумы исключили из «Единой России»

Алексея Пинигина отправили сегодня под домашний арест
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Воронежского депутата, вице-спикера городской Думы Алексея Пинигина исключили из партии «Единая Россия». Причиной стали подозрения в мошенничестве на 9,2 млн рублей и возбужденное уголовное дело. Решение озвучили официально в региональном отделении фракции 16 февраля.

Кроме того, сегодня Ленинский райсуд отправил парламентария под домашний арест до 4 апреля в связи со следственными действиями.

Напомним, управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении господина Пинигина. Основанием послужили материалы УФСБ. Вчера обыски прошли у него дома и на рабочем месте.

По предварительным данным, в 2018 году Пинигин получил от директора коммерческой фирмы, выполнявшей работы по строительству социального объекта в Грибановском районе, 9 млн 200 тысяч рублей. За это он пообещал содействие в приемке и оплате выполненных работ. Полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.