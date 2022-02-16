Суд отправил зампредседателя гордумы Пинигина под домашний арест

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Ленинский райсуд Воронежа отправил 48-летнего заместителя председателя Воронежской городской Думы Алексея Пинигина, проходящего по уголовному делу о мошенничестве, под домашний арест. Судьба его решалась сегодня, 16 февраля.

Как рассказали в суде с ходатайством обратился следователь СУ СК региона. Под домашним арестом парламентарий пробудет до 4 апреля. Кроме того, реготделение партии «Единая Россия» сообщило о том, что господина Пинигина исключили из фракции.

Напомним, управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении зампредседателя горДумы. Основанием послужили материалы УФСБ. Вчера обыски прошли у него дома и на рабочем месте.

Как рассказали в воронежском управлении СК, по предварительным данным, в 2018 году Пинигин получил от директора коммерческой фирмы, выполнявшей работы по строительству социального объекта в Грибановском районе, 9 млн 200 тысяч рублей. За это парламентарий пообещал содействовать в своевременной приемке и оплате выполненных работ. Полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.