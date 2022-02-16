В воронежском департаменте здравоохранения рассказали, как получить электронный больничный

Электронный больничный вам должны оформить вскоре после получения положительного результата экспресс-теста на ковид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном департаменте здравоохранения разъяснили, как получить электронный больничный. Напомним, массовые визиты в поликлиники порождают огромные очереди и новые риски заразиться.

Итак, если Вы заболели либо находитесь в контакте с больным COVID-19, сообщите об этом врачу. Нужно позвонить работнику медучреждения по месту вашего жительства и продиктовать ему данные паспорта и СНИЛС. После этого к вам должна приехать бригада скорой, осмотреть вас и сделать бесплатный экспресс-тест на ковид. Если он будет положительным, вам оформят больничный.

После формирования листка нетрудоспособности Вы сможете увидеть его номер и срок в личном кабинете получателя социальных услуг - https://lk.fss.ru/recipient. А также в разделе «Запрос сведений об электронном листке нетрудоспособности» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (eln.gosuslugi.ru).

Если в течение суток после осмотра врача у вас нет сведений о выданном листке нетрудоспособности, обратитесь в колл-центр медицинской организации.

По истечении срока листка нетрудоспособности он будет закрыт дистанционно, без посещения поликлиники (при условии выздоровления), либо продлен для продолжения лечения. Получение талона с номером электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН), выдаваемого медорганизацией, является избыточным требованием. В этом нет необходимости. Достаточно знать лишь номер ЭЛН, который будет доступен в вашем личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте ФСС. Его вы сможете сообщить по месту работы.

Нельзя забывать, что при заболевании ковидом нужно находиться на изоляции в течение недели. Во время болезни вы будете под наблюдением медработников территориальной поликлиники. При легком течении заболевания врач будет звонить раз в три дня, при необходимости – чаще. При среднетяжелом течении заболевания или ухудшении состояния потребуются очные осмотры врачом. При бессимптомном COVID-19 достаточно аудио-контроля в начале и в конце карантина.

Если Ваше самочувствие ухудшилось, нужно сообщить об этом в поликлинику, в которой вы стоите на учете, или по единому номеру 122.

После выздоровления поликлиника внесет сведения в Федеральный регистр лиц, больных COVID-19. В вашем личном кабинете на портале Госуслуг в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19» сформируется QR-код и «Информация о перенесенном заболевании».