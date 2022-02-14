Воронежцы вновь пожаловались на огромную очередь в поликлинику

Очередь в поликлинику № 7 начиналась задолго до входа. Фото: "Типичный Воронеж".

Воронежцы сообщили об еще одной огромной очереди в поликлинику № 7 на улице Маршака, начинающейся с улицы. На этот раз люди стоят, ожидая, когда им можно будет закрыть больничный. Некоторые из них жалуются, что пришлось ожидать три часа на морозе. При том, что недавно болели.

Напомним, ранее в соцсетях появлялась информация о больших очередях детской поликлинике № 1, во взрослых №№ 3, 4, 5, 11, 16 и 19. Люди сообщали, что в них вынуждены рядом стоять и больные ковидом, и уже избавившиеся от него. В региональном департаменте здравоохранения очереди объясняли тем, что из-за пандемии резко возросла нагрузка на врачей, которые не успевают справляться с огромным потоком пациентов. Причем 20 процентов медиков вынуждены были сами уйти на больничный, так как заразились ковидом.

В облздраве сообщали, что до 15 марта воронежцы с ковидом смогут дистанционно открывать, продлевать и закрывать больничные. Однако новые правила действует только для тех, чей диагноз установлен с 6 февраля.