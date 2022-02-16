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Общество16 февраля 2022 10:52

В Воронежской области от коронавируса привили уже 857 детей

Всего в регион завезли 1200 доз вакцины «Спутник М»
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воронежском облздраве рассказали, как проходит вакцинация среди подростков в регионе. Всего прививки от коронавируса сделали 857 детей по данным на 16 февраля.

Что касается взрослого населения, Всего вакцинировались 1 372 629 человек, а обе дозы получили уже 1 330 044 человек. Ревакцинацию прошли более 271,1 тысяч человек.

Напомним, в Воронежской области прививают от ковида детей и подростов от 12 до 17 лет с 31 января. В то же время школьники сейчас находятся на «дистанте». За парты они сядут 21 февраля.